لإجراء دراسات متكاملة للأراضي .. "الزراعة" توقع بروتوكولين للتعاون مع جامعتي أسيوط وأسوان

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم مع جامعتي اسوان وأسيوط للتعاون في مجال الدراسات المتكاملة للأراضي بجنوب الوادي، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون فيما يتعلق بإجراء وتنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربه لمساحة 200 الف فدان بتوشكى لتعظيم الدور الخدمي والتنموي والبيئي للمراكز البحثية والجامعات المصرية.

وقع على الاتفاقات الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشارك في اللقاء الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس الفريق البحثي للدراسات المتكامله للأراضي، والدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية.

يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية كلا في نطاق عمله والبيئة التي تخدمها، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث يتم إجراء وتنفيذ الدراسات المتكاملة للأراضي المقترحة لاقامة المشروعات القومية الزراعية.