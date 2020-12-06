وزيرة الصحة: هارفارد الأمريكية فضلت تدريب الخريج المصري

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر تخريج الدفعة الأولى للبرامج التدريبية لكلية طب "هارفارد" الأمريكية على الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المُدربين، إن الأولوية الآن للتعلم في مجال الصحة.

وأوضحت "زايد"، أن جامعة "هارفارد" الأمريكية، قبلت العرض المصري بالتعاون معها في تدريب الكوادر رغم قلتهم، وذلك بسبب جودة التعليم، وارتفاع قدرات الخريج المصري.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه يجب على الأطقم الطبية تعلم المراسلة الطبية لما لها من مردود إيجابي في تحسين مستواهم.

وأكدت وزيرة الصحة، ضرورة التدريب بشكل مستمر حتى لو شهر كل عام، وستتكفل الوزارة بتكاليف ذلك، لرفع كفاءتهم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الطبي المهني المستمر، وفي إطار البروتوكول الموقع بين مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، لأول مرة في تاريخ الدولة.

وتهدف الوزارة إلى تدريب الكوادر البشرية للنهوض بمنظومة التعليم المهنية، وشارك في الحفل "أجاي سينج" مساعد عميد كلية طب هارفارد للدراسات العليا، "د. جورج دالى" – عميد كلية الطب جامعة هارفارد، "د. ديفيد روبرتس" – عميد التعليم الخارجى بكلية الطب جامعة هارفارد، "د. جيرمى ريتشاردز" – مدير برنامج تدريب المدربين (T2T)، "د. كينيث كريستوفر" – مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، "د. يوسف فرج" – مساعد مدير برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT) .