نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظومة الشكاوى تتلقى 841 شكوى بشأن قانون التصالح خلال شهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا يتناول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" التابعة لمجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الماضي.

وكشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن "الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات" انتهت خلال الشهر الماضي من بحث ودراسة 8421 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث أولت الهيئة اهتماما كبيرًا للشهر الخامس على التوالي لبحث ودراسة شكاوي المواطنين بشأن التضرر من عدم الحصول على العلاوات الخمس أو انخفاض قيمتها، وفقًا لأحكام القانون 25 لسنة 2020.

كما تطرق التقرير إلى شكاوى السلع والخدمات التموينية والرقابة على الأسواق، حيث تمت الإشارة خلاله إلى تعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية مع أكثر من 11 الف شكوى متنوعة خلال الشهر، خاصة بالسلع والخدمات التموينية والرقابة على الأسواق، منها 1631 شكوى بطلب إعادة تفعيل بطاقة تموين، و944 شكوى إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقات التموينية، كما تم تنفيذ 85 فصلا للأبناء عن بطاقات ذويهم، بالإضافة إلى فحص الشكاوى الواردة من بعض المواطنين حول حذفهم أو إيقاف بطاقاتهم التموينية لأسباب متنوعة، كما تعاملت الوزارة مع 215 شكوى حول بعض المخابز التي وردت بشأنها شكاوى سواء بعدم الالتزام بحجم رغيف الخبز أو سوء جودته، وكذلك 20 شكوى عن توافر السلع وسلامتها بالأسواق، والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلنة عنها.

ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء 383 شكوى حول تضرر المواطنين من آثار تجمعات مياه الأمطار والسيول الناتجة عن موجة الطقس السييء؛ التي تعرضت لها بعض المحافظات، حيث تمت دراسة وفحص تلك الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص، وفقًا لطبيعة كل منها، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات المتضررة لسرعة التعامل معها ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى، بالإضافة إلى جهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها لدرء أية مخاطر أو إصابات محتملة للمواطنين وللحد من تداعيات تلك الموجة والعمل لعودة الحياة لطبيعتها.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى أنه أثناء تنفيذ بعض أعمال وتطوير بعض الطرق، تم استقبال طلبات ومقترحات من بعض المواطنين تعبر عن حاجتهم للمزيد من الوسائل لتيسير العبور بين جانبي تلك الطرق بطريقة آمنة، حيث تلقت المنظومة 1577 شكوى وطلبا ومقترحا تنادي بتعجيل الانتهاء من الحلول المتكاملة التي تنفذها الجهات المعنية لتفادي والحد من وقوع حوادث السير في بعض النقاط على بعض الطرق والشوارع الرئيسية، مثل إنشاء كباري للمشاة مزودة بسلم أو مصعد كهربائي لخدمة كبار السن والمرضى وذوي القدرات الخاصة، أو إشارات ضوئية، أو مطبات صناعية، وتم التواصل مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة المتعلقة بمشكلات الصرف الصحي والري، أضاف التقرير أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة 369 شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر نوفمبر 2020، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوي تطهير عدد 32 مجرى مائيا رئيسيا في عدد من المحافظات؛ ضمن المجاري المائية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، والتي توليها أجهزة الوزارة المختصة اهتماما كبيرا، حال ورود شكاوى بشأنها، بالإضافة إلى تطهير وصيانة وإحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي لعدد 60 مصرفا وشبكة صرف بكافة أنحاء الجمهورية، علمًا بأنه قد تمت الاستجابة الفورية من قبل كافة أجهزة الوزارة بشأن حسم وإزالة أسباب كافة الشكاوى الواردة للمنظومة من خلال الأرقام الخاصة بتطبيق الواتس آب (WhatsApp)؛ والمخصصة لتلقي شكاوي واستغاثات المواطنين بشأن تراكم القمامة والمخلفات بالمجاري المائية، خاصة الواقعة داخل الكتل السكنية.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن التقرير تناول استمرار التنسيق مع المحافظات وأجهزة الإدارات المحلية بالمحافظات، بشأن شكاوى التصالح على بعض مخالفات البناء، التي وردت خلال الشهر وعددها 841 شكوى، بشأن تخفيض مبلغ قيمة التصالح المقررة، والمعوقات التي تواجههم لسداد قيمة التصالح بالإدارات المحلية، وكذلك عدم البت في بعض الحالات التي قدمت للتصالح وبعض الطلبات لمد فترة التصالح.

كما حرصت المنظومة على استقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث تلقت المنظومة حوالي 20115 رسالة وصورة على "واتس آب" خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى عدد 2235 شكوى، تم توجيها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 69% منها، حيث حققت محافظات: المنيا، والقليوبية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والمنوفية، ومطروح، والإسماعيلية، والدقهلية، والقاهرة، والجيزة، نسب إنجاز عالية في التعامل مع هذه الشكاوى، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى بجميع الجهات.