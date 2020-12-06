نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 دائرة في القاهرة تجرى بها انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استعداد مدارس القاهرة، لجولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

أكد عطية، أن المديرية متواصلة مباشرة مع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة القاهرة، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مع تطبيق جميع توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن جولة الإعادة في القاهرة، ستجرى في ١١ دائرة انتخابية هي (حدائق القبة - الزيتون - مصر الجديدة - شرق مدينه نصر - غرب مدينه نصر - المرج - البساتين ودار السلام - المعصره - حلوان - التبين).

