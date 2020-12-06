مدرب الأهلي: "موسيماني مقتنع بمروان محسن وشايفه زي بنزيما وفرمينيو"

أكد سامي قمصان مدرب النادي الأهلي على اقتناع مبيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بقدرات مهاجم الفريق مروان محسن بعد الفوز بالثلاثية هذا الموسم.

وقال سامي في تصريحات صحفية لبرنامج "وان تو": "مروان محسن أدى بشكل مميز في مباراة الطلائع بنهائي الكأس، صنع الهدف لكهربا وفرصة مؤكدة لقفشة، ولم يحالفه التوفيق في فرصتين".

وأضاف: "المدير الفني بيتسو موسيماني مقتنع للغاية بقدرات مروان محسن، لأنه يجيد فتح المساحات لزملائه القادمين من الخلف، مثلما يفعل بنزيما في ريال مدريد وفيرمينو في ليفربول".

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