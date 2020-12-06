الجيزة صباحا .. مجهول يقتل زوجين وعروسين قررا الانتحار بسبب خلاف العائلتين

واقعتان مأساويتان شهدتها محافظة الجيزة، صباح اليوم الأحد، ففى أقل من ساعة واحدة، انتحر زوجان فى شهر العسل قفزا من نافذة شقتهما فى الطابق الرابع فى منطقة الطوابق بفيصل، ليلحقا بجثتين لتاجر وزوجته عثرا عليهما برؤوس مهشمة فى شقتهما بمنطقة الواحات البحرية.

انتهت حياة الرباعي فى كلتا الواقعتين، بأسباب متشابهة وفقا للتقرير الطبي، إذ نتجت وفاتهم عن نزيف داخلى حاد وتهشم فى أعضاء مختلفة بالجسم، لكن اللافت أن الموت الذى جمع القتلى، بخلاف التوقيت الذى جمعهم فى نفس الساعة، هو المفارقة فى الرحيل المباغت.

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داهم الموت زوجى الواحات الطاعنين فى السن "الزوجة" 70 عاما، و"الزوج" 80 عاما، بينما يوشكان على إنهاء رحلتهما فى الحياة بعد زواج دام أكثر من 50 سنة، بينما داهم الموت زوجى الطوابق "العروس" 16 عاما، و"العريس" 17، وهما فى مقتل العمر، إذ لم تمض على رحلتهما معا سوى أيام معدودات.