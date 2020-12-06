عاجل | الأهلي يواجه الزمالك في نهاية ديسمبر .. تعرف على الموعد

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري عن جدول مواعيد الجولات السبعة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020 – 2021.

وجاء موعد مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة من عمر المسابقة، وبالتحديد يوم الإثنين الموافق 28 من ديسمبر الجاري، وتقام المباراة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، في السابعة والنصف من مساء هذا اليوم.

ولم يمر أسبوعين على أخر مواجهة جمعت بين الفريقين، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي كان أول نهائي أفريقي يشهد تواجد فريقين مصريين، والذي فاز فيه الأهلي بنتيجة 2-1، وحصد اللقب على حساب غريمه التقليدي، بهدف أفشة الشهير في الدقائق الأخيرة.

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كما كانت أخر مواجهة للفريقين في الدوري بأغسطس الماضي، حيث فاز الزمالك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري التي توج بها النادي الأهلي.

