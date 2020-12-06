البورصة تربح 4.3 مليار وتسجل ارتفاع جماعي وعمليات شراء قوية الأحد 6 ديسمبر

تناولت وكالات الأنباء العالمية، مؤشرات بورصة مصر مع قرب انتهاء تعاملات اليوم الأحد، 6 ديسمبر 2020، مؤكدة أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية وعمليات شراء قوية من المستثمرين بدعم من التوقعات الإيجابية لأداء السوق في الأسابيع الأخيرة من العام الجاري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 4.3 مليارات جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم ليصل إلى 647.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه.
وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف نسبته 0.09 % ليغلق عند مستوى 11024.84 نقطة.
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كما حقق مؤشر “إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة ربحًا يقدر بـ 1.47 %، منهيًا جلسة اليوم عند مستوى 2119.15 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس "100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.22 % ليغلق عند مستوى 3075.45 نقطة.
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