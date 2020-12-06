عضو برنامج مقاومة الإرهاب: 2000 تنظيم إسلامي مسلح في الشرق الأوسط.. وتوفير الحريات يحقق الاستقرار

افتتحت الدكتورة سحر موسى عميد كلية التمريض، ندوة بعنوان "الأمن القومي وعلاقته بأجيال الحروب"، بحضور العقيد العقيد محمد رمضان، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وتناول العميد حاتم صابر عضو هيئة التدريس بالبرنامج الرئيسي لمكافحة الفساد وخبير مقاومة الإرهاب، شرح قاعدة "أعرف عدوك.. أعرف نفسك"، ثم قدم تعريفاً للأمن القومي والقيم الذاتية للشخصية المصرية واستعرض معادلات الأمن القومي.
ولفت أن توفير الاحتياجات مع توفير الحريات يحققان الاستقرار.
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وأكد أنه لدينا قرابة 2000 تنظيم إسلامي مسلح في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر من الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من تأثيرات على المدى البعيد وكيف تستغل الدول المالكة لتلك المواقع ما تحصل عليه من معلومات عن المستخدمين.
واستفاض في الحديث عن أهداف العمليات النفسية والتي تشمل أهداف دينية واجتماعية وسياسية، موضحًا المبادئ الرئيسية لنجاح العمليات النفسية، وكذلك مخاطر الشائعات.
وأوصى بضرورة رفع الوعي باعتباره الدرع الواقي في ظل الظروف الراهنة.
وأشارت الدكتورة سحر سليمان، إلى أن الجامعة تحرص على نشر الوعي بين الطلاب من خلال إقامة مثل هذه الندوات التوعوية، محذرة من خطورة الانسياق وراء المعلومات المغلوطة.
ونبهت إلى ضرورة الحذر من نشر ومشاركة أية معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.
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