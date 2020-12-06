تحيا مصر يرصد التجهيزات النهائية لمكاتب اللجان النوعيه بالشيوخ.. (فيديو وصور)

رصدت عدسة موقع تحيا مصر التجهيزات النهائية لمكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ والبالغ عددها 14 لجنه نوعية. وخُصص 14 مكتبًا للجان النوعية لمجلس الشيوخ في الطابق الأعلى "الدور الثاني ". وتقوم الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود عتمان الأمين العام بمباشرة التجهيزات الخاصة بمكاتب اللجان النوعيه للمجلس. إقرأ أيضًا.. مصادر لـ تحيا مصر: أحمد أبوهشيمة لن يرأس لجنة الصناعة بالشيوخ لهذا السبب

ومن المقرر بدء عملها بعد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس وإجراء انتخابات اللجان النوعية. ومن المقرر بدء عملها بعد إقرار اللائحة الداخلية للمجلس وإجراء انتخابات اللجان النوعية.

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