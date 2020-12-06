بسام راضى: القضية الليبية أحد المحاور الرئيسية لزيارة الرئيس السيسى لباريس

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، ستشهد بحث مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية.





وأشار راضى، إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا فى أكتوبر 2017، وزيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر فى يناير 2019، كانتا مهمتين لتدعيم العلاقات. وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للوفد الإعلامى الموافق للرئيس السيسى فى زيارته لباريس، أن هناك دوائر مشتركة كبيرة بين المواقف المصرية والفرنسية أولها فى شرق المتوسط والتعاون والبناء ونبذ أى توترات أو مشاكل، بحيث أن ثروات شرق المتوسط يتم استغلالها لصالح الشعوب. وأكد أن القضية الليبية أحد المحاور الرئيسية لزيارة الرئيس السيسى لباريس، مشيرًا إلى أن موقفى البلدين يتطابقان فى رفض التدخل الخارجى والتعاون مع المليشيات والمقاتلين الأجانب ومع المسار السياسى وصولا للانتخابات لصالح الشعب الليبى.

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