جدة - نرمين السيد - وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى فرنسا بالمهمة، مؤكدة أنها ستناقش العديد من الملفات، لا سيما وأن الدولتين لهما حجم كبير فى أوروبا والشرق الأوسط.





وأضافت درويش، فى بيان أصدرته، اليوم الأحد، أن هناك علاقات قوية تربط مصر وفرنسا سواء على المستوى السياسى والاقتصادى، مشيرة إلى أن من أهم الملفات التى ستكون على طاولة المفاوضات تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية والاستثمارية والسياسية بين البلدين. وأوضحت وكيل لجنة القوى بمجلس النواب، أنه سيتم مناقشة حل معظم القضايا الإقليمية جنوب البحر المتوسط وفى الشرق الأوسط، كما سيتم بحث سبل عقد المؤتمر الدولى للسلام، لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط من جديد فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سولاف درويش: زيارة السيسى لفرنسا ستناقش سبل عقد المؤتمر الدولى للسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.