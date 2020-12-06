عضو الشيوخ : زيارة السيسى لفرنسا تساهم فى حل أزمات الشرق الأوسط 

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، إلى فرنسا تلبية لدعوة من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، تأتى فى إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة والتنسيق السياسى المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.





وأضاف فى بيانه، أن لقاءات السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسى، وكبار المسؤولين الفرنسيين، مهمة للتأكيد على رؤية مصر والمساهمة فى حل الأزمات الإقليمية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، وكيفية التعامل معها، وتوضيح موقف مصر الثابت تجاهها ودعمها المستمر لأشقائها من الدول العربية. وأشار عبدالماجد إلى أنه سيكون هناك زيادة فى التعاون المشترك بين البلدين، وخصوصا فى المجالات الاستثمارية والتجارية فى ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى، بجانب التطرق إلى مناقشة قضية الإرهاب التى أصبحت من أخطر التحديات التى تواجه العالم أجمع.

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