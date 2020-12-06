أسوان تستعد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه تم تجهيز 158 مكتبا للبريد، بالإضافة إلى 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وأيضاً 33 فرع بنك قرية، موزعين فى جميع أرجاء المحافظة لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتى تستمر لمدة 10 أيام متواصلة.





وناشد المحافظ، العمالة غير المنتظمة بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لاستلام قيمة المنحة المحددة، حرصا على عدم التزاحم، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار قرارات مجلس الوزراء التى صدرت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد فترة صرف المنحة المخصصة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس الكورنا كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر. ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى البريد والبنك الزراعى المصرى للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيداً عن التجمعات والازدحام، مشدداً على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ أعمال التطهير والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس الكورونا وأهمها ارتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.

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