صور.. وسط تطبيق الإجراءات الوقائية.. نشاط رعوى مكثف لإيبارشية بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تضمن اليوم إلى جانب اجتماع مجمع الكهنة لقاءات مع زوجات الكهنة ومكرسات الإيبارشية، وبدأت الفعاليات بالقداس الإلهى الذى أقيم بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل.

واستقبل الأنبا تادرس مطران الإيبارشية، الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الذى ألقى محاضرة للآباء الكهنة أعقبها محاضرتين، لزوجات الكهنة والمكرسات.

واختتمت الفعاليات باجتماع لنيافته أيضًا مع كهنة وخدام مرحلة الشباب، وسط تطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية.