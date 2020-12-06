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جدة - نرمين السيد - تضمن اليوم إلى جانب اجتماع مجمع الكهنة لقاءات مع زوجات الكهنة ومكرسات الإيبارشية، وبدأت الفعاليات بالقداس الإلهى الذى أقيم بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل.
واستقبل الأنبا تادرس مطران الإيبارشية، الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، الذى ألقى محاضرة للآباء الكهنة أعقبها محاضرتين، لزوجات الكهنة والمكرسات.
واختتمت الفعاليات باجتماع لنيافته أيضًا مع كهنة وخدام مرحلة الشباب، وسط تطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وسط تطبيق الإجراءات الوقائية.. نشاط رعوى مكثف لإيبارشية بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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