عاجل .. السيسى يستهل نشاطه فى باريس بلقاء وزير الخارجية الفرنسى  

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يستهل نشاطه، بزيارة إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية مساء اليوم، للقاء وزير الخارجية الفرنسى، وذلك بحضور الوفد المصرى المرافق للرئيس والذى يضم كل من وزير الخارجية سامح شكرى ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.





وأضاف فى تصريحات للوفد الإعلامى المصرى فى باريس أنه سيتم خلال المباحثات تناول قضايا التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق السياسى بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية وفرص الشركات الفرنسية للاستثمار فى القاهرة. وتابع: "سيتم إقامة مأدبة عشاء تكريماً للرئيس السيسى والوفد المرافق له". وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سيبدأ نشاطه غد الإثنين بلقاء مع وزيرة الجيوش الفرنسية، كما سيقوم بعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه. وأضاف راضى أن الرئيس السيسى سيلتقى مع رئيس الوزراء الفرنسى بعد غد الثلاثاء المقبل، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسى وسكرتير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ولقاء آخر مع بعض رؤساء وممثلى الشركات الفرنسية الكبرى العاملة فى مصر.

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