صور.. وزيرة الصحة: الاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية أحد ركائز تحسين الرعاية

جدة - نرمين السيد - وأضافت زايد، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبى على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج تدريب المدربين (T2T) بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، اليوم الأحد، أن الاحتفال يأتى فى ظل ظرف عالمى استثنائى وهو جائحة فيروس كورونا المستجد، والتى علمت العالم أجمع أن الرعايةَ الصحية لا بد أن تكون قائمةً على أسس ثابتة وراسخة من التعليم الطبى المستمر، والبحث الإكلينيكى المتقدم.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن الاحتفال يُعد تتويجا لجهود بُذلت على مدار عامين كاملين، لإتمام الاتفاق الأهم والأكبر بين وزارة الصحة والسكان وكلية الطب بجامعة هارفارد، حيث انطلق المشروع فى شهر ديسمبر عام 2019 بدعم كبير من القيادةِ السياسية، وكانت هناك زيارات متبادلة ونقاشات عديدة بين الجانبين حتى تم توقيع مذكرة التفاهم فى القاهرة.

وأشارت إلى أن اتفاق التعاون بين وزارة الصحة والسكان وجامعة هارفارد، هو أحد المحاور الهامة التى قامت عليها مبادرةُ الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية فى مصر، موجهة الشكر لفريق العمل بكلية الطب بجامعة هارفارد وعلى رأسهم السيد الدكتور جورج دالى، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، وأجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا لما بذلهوه من جهد فى تنفيذِ ومتابعة الاتفاق.

ووجهت الوزيرة، الشكر لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للتخصصات الطبية، معربة عن تقديرها لما بذلوه من جهود مضنية طوالَ الفترةِ السابقةِ لإتمام الاتفاق والبدء بتفعيله واتخاذ الخطوات التنفيذية لمختلف البرامج التدريبية والدراسية التى شملها الاتفاق، كما وجهت الشكر إلى وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم، لدعمها للاتفاق الهام نحو تعليم طبى أفضل فى مصر.

ومن جانبه، هنأ الدكتور جورج دالى، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية عبر الفيديو كونفرانس، خريجى الدفعة الأولى من برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية وبرنامج تدريب المدربين من مقدمى الخدمة الطبية فى مصر، معربًا عن تقديره وشكره للرئيس السيسى، والدكتورة هالة زايد، لدعمهما هذا البرنامج وإتاحة الفرص هذه التدريبية لمقدمى الخدمة الطبية فى مصر من خلال رؤية واضحة.

كما هنأ الدكتور أجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا، الدفعة الأولى من خريجى برنامجى CSRT، وT2T، لافتًا إلى أهمية استفادة الخريجين من جميع الخبرات المستفادة خلال رحلة الدراسة وتنمية المهارات التى اكتسبوها، ونقلها إلى طلابهم وزملائهم للاستفادة منهم.

وأضاف الدكتور ديفيد روبرتس، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد للتعليم الخارجى، أنه تم على مدار عام تدريب الخريجين على البرنامجين التدريبيينCSRT ،T2T، على أعلى المستويات والدقة، ضمن المشروع الطموح، ورؤية الرئيس السيسى، والدكتورة هالة زايد، لتأهيل كوادر فى البحث الاكلينيكى والتعليم الطبى، لافتًا إلى أنه بحلول عام 2024 تكون كلية الطب بجامعة هارفارد دربت الآلاف من الباحثين الإكلينيكيين ومعلمى الطب المصريين.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية تم تسليم الشهادات إلى الخريجين الأوائل على الدفعة، والتقاط صور تذكارية مع الخريجين.

وتضمنت الدفعة الأولى 400 خريج من مقدمى الخدمة الطبية بمصر المؤهلين وفقاً لأحدث طرق الأبحاث الإكلينيكية وأعلى معايير التعليم الطبى، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية فى مصر، ووفقًا للبروتوكول الموقع بين مصر ممثلة فى وزارة الصحة والسكان وكلية طب جامعة هارفارد الأمريكية فى ضوء استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم المهنى.

حضر الاحتفال كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن جامعة هارفارد الأمريكية شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور جورج دالى، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، والدكتور ديفيد روبرتس، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد للتعليم الخارجى، والدكتور أجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا.