صور.. قومى المرأة بالإسكندرية: اهتمام غير مسبوق بالسيدات فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، إن المرأة حظيت بمكانة واهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وشريك أساسى فى تنفيذ خطط التنمية وبناء مصر المستقبل، فى ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.





جاء ذلك فى كلمتها خلال ندوة "آليات الدعم القانونى للناجيات من العنف" والتى أقامتها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إن الندوة تأتى فى إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تًقام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.

وأضافت عازر، أن الندوة لا تهتم فقط بالتعريف بآليات الدعم القانونى، بل تمتد لتعريف المرأة بأهمية التمكين الاقتصادى والثقافى والعلمى والاجتماعى وتطوير مهاراتها وقدراتها.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة خروج الندوة بتوصيات واقتراحات جيدة، مؤكدة أن المحافظة على أتم استعداد لدعم أى مقترحات لصالح المرأة، خصوصًا فى مجال التمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.