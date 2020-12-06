صور.. قومى المرأة بالإسكندرية: اهتمام غير مسبوق بالسيدات فى عهد السيسى

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جاء ذلك فى كلمتها خلال ندوة "آليات الدعم القانونى للناجيات من العنف" والتى أقامتها وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إن الندوة تأتى فى إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تًقام خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.
وأضافت عازر، أن الندوة لا تهتم فقط بالتعريف بآليات الدعم القانونى، بل تمتد لتعريف المرأة بأهمية التمكين الاقتصادى والثقافى والعلمى والاجتماعى وتطوير مهاراتها وقدراتها.
وشددت نائب المحافظ، على ضرورة خروج الندوة بتوصيات واقتراحات جيدة، مؤكدة أن المحافظة على أتم استعداد لدعم أى مقترحات لصالح المرأة، خصوصًا فى مجال التمكين الاقتصادى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
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