متحدث الرئاسة: السيسي يستهل نشاطه في فرنسا بلقاء «لودريان»

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك لقاء مرتقبا مساء اليوم، الأحد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، يعقبها مأدبة عشاء تكريماً للرئيس.
وأضاف راضي، في تصريحات صحفية من باريس، أنه سيتم خلال اللقاء بحث كافة أوجه التعاون بين البلدين وفرص الشركات الفرنسية للاستثمار في مصر، وزيادة التبادل التجاري، وتنسيق المواقف بين البلدين.
ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسى في باريس كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدولي والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.
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