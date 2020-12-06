بتكلفة أقل من 100 جنيه.. الري تكشف تفاصيل جهاز قياس الرطوبة

قال الدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة قامت بتصنيع جهاز يدوي لقياس رطوبة التربة الزراعية للمحافظة عليها.

وأضاف أيمن السيد، لـ "دوت الخليج"، أن هناك نسبة مثلى يجب أن تصل للنبات، فإذا زادت تغرق الجذور ويحدث عفن، وإذا قلت يموت الزرع؛ فلابد من معرفة منسوب الرطوبة فى الأراضى، ورغم إحساس المزارعين بالأرض، إلا أنه لا يصيب دائمًا.

وأشار إلى أن هناك دكتورًا من إنجلترا جاء لزيارة الوزارة، وأحضر معه جهاز قياس رطوبة التربة، وبناءً عليه نعرف حاجة المحصول إلى المياه، فقامت الوزارة بتصنيعه بأيدي مهندسى الوزارة، ولم يتدخل فى صناعته أى خبراء أجانب أو أيدى عاملة خارجة عن أبناء الوزارة.

وأكد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، أن الوزير هو من وجه بتصنيع الجهاز، وبه مؤشر لثلاث حالات، وهى جافة أو رطبة أو مشبعة، وبالفعل تم تصنيعه وتوزيعه على 30 مزارعًا لتجربة لنتائج الجهاز.

ونوه بأن الوزارة صنعت حوالي 100 جهاز فقط، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الوزارة بأن يتم تطويره وتوصيل المعلومة من الجهاز برسالة على هاتف المزارع، ونعمل عليها الآن بدلًا من الطريقة اليدوية الحالية لري الأراضي.

وتابع "لدينا البنية التحتية "التليمترى" نراقب بها منظومة المياه، ونرسلها للمسئولين عن توزيع المياه فى الوزارة؛ للوقوف على نسب المياه فى المجارى المائية عن طريق الهواتف المحمولة.

وأوضح أن الإدارة تبتكر الكثير من الأجهزة والبرمجيات التى تم تصنيعها بأيدى مصريين، منها أجهزة تجميع بيانات المياه وجهاز لرصد الأمطار، وجهاز للمياه الجوفية وجهاز للتحكم فى الآبار وسحب المياه منها.

وأكد أن سعر جهاز قياس الرطوبة أقل من 100 جنيه، وإذا لاقى إعجاب المزارعين، وكان تقييمه جيدًا سيقبل المزارعون على شرائه وسنحتاج إلى الاستعانة بمصنع لتصنيع كمية أكبر من الجهاز.