نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، عددًا من الأخبار الهامة نعرضها من خلال التقرير التالي ..
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر إقامته بباريس
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إقامته بباريس، في مستهل زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.. للمزيد اضغط هنا
صرف منحة العمالة غير المنتظمة اليوم.. استعلم بالاسم والرقم القومي
بدأت الحكومة، اليوم الأحد، صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي من المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام متواصلة، وذلك وفقا لما أعلنته لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.. للمزيد اضغط هنا
بعد خسارتها في انتخابات مجلس الأمة.. 8 معلومات عن صفاء الهاشم
تلقت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، هزيمة ساحقة بعد أن خسرت مقعدها في انتخابات مجلس الأمة لعام 2020، بحسب المؤشرات النهائية للدائرة الثالثة التي تنافست فيها، وبفارق كبير عن المنافسين.. للمزيد اضغط هنا
الحمل سبب الخلاف.. سر انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني
تساءل كثيرون من رواد السوشيال ميديا عن سر رفض الفنان عمرو دياب الإنجاب من زوجته دينا الشربيني، وذلك بعد اتضاح الرؤية ومعرفة سبب الخلاف بين الثنائي الذي وصف دائما بأنه الأكثر رومانسية في الوسط الفني... للمزيد اضغط هنا
محدش له دعوة بالنني.. المصريون يهاجمون الأرسنال بسبب دعم المثلية الجنسية
قامت الصفحة الرسمية لفريق الأرسنال بدعم المثليين عن طريق دمج شعار الفريق بشعار المثليين ووضعها "بروفايل.. للمزيد اضغط هنا ".
قبل غلقه لأعمال المترو.. الجيزة تجهز محورًا مروريًا جديدًا بديلًا لشارع الهرم
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه جار وضع عدد من الحلول المرورية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة تحديات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق المقرر بدء أعماله خلال الفترة المقبلة وما يتبعها من تنفيذ أعمال غلق جزئي أو كلى لعدد من القطاعات بشوارع حيوية مثل شارع الأهرام ومنطقة الرماية وغيرها من مسار أعمال تنفيذ المشروع.. للمزيد اضغط هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. وصول السيسي لـ باريس.. تفاصيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة اليوم.. والجيزة تجهز محورا مروريا جديدا بديلا لشارع الهرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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