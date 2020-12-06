نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الرئاسة: زيارة السيسي لفرنسا تستهدف البحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك لقاء مرتقبًا مساء اليوم، الأحد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، يعقبها مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس.

وأضاف "راضى"، فى تصريحات صحفية من باريس، أنه سيتم خلال اللقاء بحث كافة أوجه التعاون بين البلدين وفرص الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر، وزيادة التبادل التجارى، وتنسيق المواقف بين البلدين.



ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسى فى باريس كل من سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى الدولى والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة

كما أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فرنسا، ستشهد التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشيرا إلى زيارة الرئيس السيسى إلى فرنسا في أكتوبر 2017، وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر فى يناير 2019، حيث كانتا مهمتين لتدعيم العلاقات.



وأوضح "راضي"، أن هناك دوائر مشتركة كبيرة بين المواقف المصرية والفرنسية أولها فى شرق التوسط والتعاون والبناء ونبذ أى توترات أو مشاكل بحيث إن ثروات شرق المتوسط يتم استغلالها لصالح الشعوب.



وأشار"راضى" الي أن القضية الليبية أحد المحاور الرئيسية للزيارة، مشيرًا إلى أن موقف البلدين يتطابقان في رفض التدخل الخارجي والتعاون مغ المليشيات والمقاتلين الأجانب، ومع المسار السياسي، وصولا للانتخابات لصالح الشعب الليبي.

