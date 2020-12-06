نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة توجه بإزالة سوق الكلاب وما يتبعها بحي الخليفة لخطورتها على الأرواح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلفت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بإزالة كافة التعديات المتعلقة ببائعى الكلاب والحيوانات الاخرى الأليفة وغير الأليفة والمعروفة "بسوق الكلاب"، الموجودة بجوار سوق التونسي القديمة في نطاق حي الخليفة.

و وجهت نائب المحافظ، بسرعة إزالة أى تعديات أو إشغالات متعلقة بتلك السوق، وضرورة رفع

و إزالة أى إشغالات موجودة بجوار كوبري التونسي، خاصة ببائعي الحيوانات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الأوبئة والفيروسات، التى قد تنتج جراء تواجد هذه الحيوانات والزواحف الخطرة، وأيضا لخطورة فصيل هذه الزواحف والحيوانات.

بالإضافة، إلى الشكل غير الحضاري الذي يسببه وجود هذا التجمع وتعارضه مع خطة تطوير المنطقة الجاري تنفيذها.

يذكر أن هذه التعديات، عبارة عن تجمع يتم كل أسبوع، وأحيانا في يومي الجمعة والأحد، من كل أسبوع، حيث يتم بيع سلالات الحمام وأسماك الزينة وطيور الزينة وكلاب الحراسة وحيوانات برية، تمثل خطورة على الحياة، حيث يتم كذلك بيع الحيوانات، بصورة غير قانونية مثل الثعابيين والسلاحف البرية والحرباء والايجوانا والخفافيش و تمساح النيل والقرود و الببغاء الرمادي و أمازون أصفر الجبهة، بالإضافة لبعض أنواع الحيوانات البرية المصرية بالمخالفة لقوانين المنظمة لذلك.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، برفع جميع الإشغالات والتعديات بهذا التجمع، منعا للتجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه سبق وتم إزالته عدة مرات في الشهور الماضية، كما سبق وتم مصادرة الحيوانات منه وتسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة، حيث كانت تمثل خطورة على حياة المواطنين، ومنها ثعابين وعقارب وخفافيش.



