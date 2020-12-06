نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في مصر اليوم 5 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار في بداية تداولات اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 بعد أن شهد ارتفاعا طفيفا في منتصف التعاملات بواقع جنيه للجرام خلال تداولات الجمعة حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 في مصر.

أسعار الذهب في مصر

تم تسجيل أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5-12-2020 ، بحسب التعاملات لصباح اليوم في الأسواق المحلية في مصر.

محليًا ، تستمر أسعار الذهب في الاستقرار اليوم لجميع العيارات، مقارنة بسعر التعاملات الجمعة أمس لتسجل الذهب عيار 21 وهو الذهب الأكثر مبيعًا في مصر عند 802 جنيهًا للجرام، مع توقعات بتغير الأسعار خلال الساعات المقبلة.

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6676 جنيهاً وزنها 8 جرامات عيار 21 ، وكانت أسعار الذهب التي تم رصدها اليوم وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل 687 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل 802 جنية.

سعر جرام الذهب عيار 24 وصل 917 جنيهاً.

أسعار الأوقية في مصر

تم تسجيل سعر أوقية الذهب 1938 دولار؛ منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، شهدت أسعار الذهب تقلبات عالمية واضحة بين الارتفاعات والانخفاضات، متأثرة بالأسباب والقرارات الاقتصادية العالمية وتراجع النفط أو مزيد من الانكماش للاقتصاد العالمي ، وخاصة الولايات المتحدة.

تم التوقع من قبل المحللون الاقتصاديون أن سيتم ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية السنة، بينما يعتقد آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمي.

سبب هبوط سعر الذهب

جدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمي أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت الذهب في أغسطس 2020 أكثر مما اشترته لاستكمال عام ونصف من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في وقف الارتفاع السريع في سعر المعدن الأصفر.

حيث انخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات على أمل توزيع لقاح ضد فيروس كورونا قريبًا مع استمرار المستثمرين في مراقبة تطورات اتفاق تحفيز في أمريكا.

علام يعتمد اختلاف سعر الذهب في مصر

عادة أســعار الذهب في مصر تعتمد على المصنعية، حيث تختلف سعر المصنعية من صائغ ذهب لآخر، ويكون متوسط سعر مصنعية ودمغات في المحلات ما بين 30 جنيها و 65 جنيها ، حسب نوع عيار الذهب ومحلات الذهب ومن محافظة لأخرى ومن تاجر لأخر.