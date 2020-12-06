الوطنية للقضاء على ختان الإناث: حملات التوعية وصلت إلى 53 مليون مستهدف

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الخامس، اليوم الأحد، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة، والأزهر الشريف، والكنائس المصرية الثلاث، ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وذلك عبر الإنترنت، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

ووجهت مرسى، الشكر والتقدير إلى جميع الجهات الحكومية الشريكة وشركاء التنمية والجمعيات الأهلية على الجهود الحثيثة للقضاء على ختان الإناث، كما وجهت الشكر للرائدات الريفيات والصحيات على دورهن فى نقل رسائل ختان الاناث الى المستهدفات.

وجددت الشكر أيضا إلى المستشار حمادة الصاوى النائب العام، على مساندته الكاملة لملف ختان الإناث وقضايا العنف ضد المرأة، مشيدة بالتعاون البناء مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى البدء إعداد دراسة حول ختان الإناث.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى، بالدور الذى يقوم به خط نجدة الطفل 16000 من جهود ملموسة، وتحرك سريع ومتابعة لإجراءات التقاضى.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سحر السنباطى، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، جهود المجلس من إنشاء وحدة دعم نفسى للنشء والمراهقات والفتيات والأمهات بالإضافة الى استقبال خط نجدة الطفل الاستشارات الخاصة بالختان، مشيرة إلى أن المجلس سيعقد غدا مؤتمرا يهدف إلى منع تطبيب الختان للخروج بسياسات خاصة للجهات المعنية بمنع التطبيب.

وأشارت إلى جهود المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مبادرة "دوى" للطفولة وتمكين الفتيات ومبادرة "دواير الحكى" لتناول قضايا ختان الإناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة من منظورحقوق الطفل.

من جهتها عرضت إيزيس محمود، مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة، الجهود التى قدمتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ إنشائها وحتى الآن.

يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تم تشكيلها فى مايو 2019، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، للقضاء على ختان الإناث.

وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، وزارة الداخلية وعضوية كل من هيئات (النيابة العامة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام) إلى جانب عضوية المجالس القومية (للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان) بالإضافة إلى المجتمع المدنى، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.