النشرة المرورية : زحام بشارع المنيل .. وروض الفرج بديلا عن 26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المروية المسائية، اليوم الأحد، تشهد معدلات سير تتراوح بين 65 إلى 70%، مشيرا إلى أن أغلب المحاور المرورية فى الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام، بمحور قناة السويس للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام بشارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام بشارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأوضح صابر، أن بعض قطاعات الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات الجارية بها، ومنها أعلى البساتين للمتجه إلى المنيب، وأعلى الأوتوستراد، وأعلى مناطق المرج الجديدة.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات على الطرق والمحاور، للتعامل مع حالات الطوارئ، وتصفية الكثافات المتوقعة.

ولفت صابر، إلى أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام، فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، عند منطقة الأمن المركزى، ناصحا بسلوك محور روض الفرج.

وفى محافظة الجيزة، قال صابر إن الحركة المرورية مرضية تماما، ما عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارع السودان وشارع مراد، وسط انتشار الخدمات المرروية لمرور الجيزة، لتصفية أى كثافات متوقعة.

وتابع صابر أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة محور الفردوس، بسبب وجود أعمال توسعة وإنشاءات، ناصحا بسلوك محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، ناصحا كذلك بتجنب كوبرى الفنجرى، وإمكانية استخدام المسطح الأرضى لشارع لطفى السيد، ونفق أحمد سعيد.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، فى الاتجاهين، واستخدام كبارى "الجلاء، الجامعة، عباس، الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بأن شارع المنيل يشهد بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والإنشاءات، ناصحا باستخدام شارع عبد العزيز آل سعود، بديلا عنه فى هذا التوقيت.