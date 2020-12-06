البابا تواضروس ينعى شيخ كهنة إيبارشية عطبرة وأم درمان

جدة - نرمين السيد - تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأمدرمان وشمال السودان، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى وفاة القمص أنطونيوس فاكيوس شيخ الكهنة، ملتمسًا عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





وتوفى، القمص أنطونيوس فاكيوس شيخ كهنة إيبارشية عطبرة وأم درمان وشمال السودان، ووكيل المطرانية، وشقيق مثلث الرحمات الأنبا إسطفانوس مطران عطبرة وأمدرمان السابق، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض. وخضع القمص أنطونيوس، للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة مؤخرًا، وحتى وفاته اليوم، وسيتم نقل جثمانه إلى السودان ظهر غدٍ الإثنين، لتقام صلوات تجنيزه.

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