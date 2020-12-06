مصر تؤكد تطلعها لمزيد من التعاون المشترك مع البحرين فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد السفير المصرى لدى البحرين ياسر شعبان، حرص مصر وتطلعها نحو مزيد من التعاون المشترك مع البحرين فى مختلف المجالات، مشيدا بما تحظى به الجالية المصرية من اهتمام ورعاية على المستويات كافة بما يعكس عمق علاقات المحبة والتفاهم بين البلدين.





وأشاد السفير المصرى، خلال لقائه رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبدالله زينل، بالحرص على فتح آفاق رحبة من التعاون المشترك، لاسيما فى العمل البرلمانى.

ونقل السفير ياسر شعبان، خلال اللقاء، تحيات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لرئيسة مجلس النواب البحرينية، وتطلعهما إلى تطوير العمل والتعاون والتكامل بين الجانبين، بما يدعم العلاقات الأخوية بين البلدين.

ومن جهتها، أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينى، عمق علاقات التعاون التى تربط البحرين ومصر، وتميزها فى مختلف المجالات، وأنها ترتكز على تاريخ ممتد من المودة والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة فى الوصول بالتعاون الثنائى إلى المستويات التى تلبى تطلعات البلدين.

وقالت : "إن العلاقات البحرينية المصرية تشهد نماء مستمرا فى ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، والرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر الذى جعل منها نموذجًا متميزا ويحتذى للعلاقات"، مؤكدة أهمية الدور المحورى والاستراتيجى الذى تقوم به مصر فى دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، بما تحظى به من مركز ثقل ومكانة تاريخية فى قلوب جميع العرب والمسلمين.

وأضافت أن التعاون البرلمانى بين البلدين مستمر ومتواصل وهناك تنسيق مشترك وتكامل فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة، منوهة بحرص الجانبين على توطيد هذا التعاون خلال الفترة المقبلة بما يصب فى صالح البلدين.

وأشادت بدور أبناء الجالية المصرية فى مملكة البحرين وإسهاماتهم فى دعم مسيرة النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها المملكة، مشددة على أنهم يحظون بكل المحبة والتقدير فى وطنهم الثانى مملكة البحرين.