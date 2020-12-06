إزالة سوق الكلاب في حي الخليفة بالقاهرة (صور)

أزالت محافظة القاهرة كافة تعديات المتعلقة ببائعى الكلاب والحيوانات الأخرى الأليفة وغير الأليفة والمعروف بـ «سوق الكلاب» الموجودة بجوار سوق التونسى القديم فى نطاق حى الخليفة، حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بسرعة ازالة أى تعديات أو إشغالات متعلقة بهذا السوق وضرورة رفع وإزالة الإشغالات الموجودة بجوار كوبرى التونسي.

جدير بالذكر أن هذه التعديات عبارة عن تجمع يتم كل أسبوع وأحيانا فى يومى الجمعة والأحد من كل اسبوع حيث يتم بيع سلالات الحمام وأسماك الزينة وطيور الزينة وكلاب الحراسة وحيوانات برية تمثل خطورة على الحياة من ويتم به بيع الحيوانات بصوره غير قانونية مثل الثعابين والسلاحف البرية والحرباء والايجوانا والخفافيش وتمساح النيل والقرود والببغاء الرمادى وامازون اصفر الجبهة بالإضافة لبعض انواع الحيوانات البرية المصرية بالمخالفة لقوانين المنظمة لذلك.

وتم رفع جميع الإشغالات والتعديات بهذا التجمع فيما قبل منعا للتجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد وسبق وتم ازالته عدة مرات فى الشهور الماضية كما سبق وتم مصادرة الحيوانات منه وتسليمها لحديقة الحيوان بالجيزة حيث كانت تمثل خطورة على حياة المواطنين ومنها ثعابين وعقارب وخفافيش وانتقل البائعين بصورة غير قانونية لإقامته بجوار كوبرى التونسي، وكان يقام فى السابق قرب كوبرى السيدة عائشة

وفى السياق تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أعمال الإزالة الجارية المتعلقة ببائعى الخردة من شارع 16بحى الخليفة وذلك استمرارا للجهود المبذولة لتطوير المنطقة واستكمالا لإخلاء سوق التونسى العشوائى القديم بحضور اللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة والإدارات المختصة بالحى وقسم شرطة الخليفة.