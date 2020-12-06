التعليم العالي تكشف تفاصيل حريق مستشفى أبو الريش الياباني: محدود ودون إصابات

أعلن المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، عدم وجود أى إصابات فى الحريق المحدود الذى نشب اليوم بغرفة واحدة بالدور السادس بمستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال، والذى تمت السيطرة عليه فور نشوبه من خلال أفراد الحماية المدنية بالمستشفى، وسيارات الإطفاء التى دفعت بها قوات الحماية المدنية لمحافظة القاهرة.
من جانبها، شددت الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب القصر العينى ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على عدم وجود أى إصابات وعدم وجود أطفال أو أفراد فى الغرفة التى نشب بها الحريق، وأكدت أنه تم نقل الأطفال من الدور الذى نشب به الحريق إلى أدوار أخرى، وجارى التعرف على أسباب الحريق من خلال التقرير الفنى الذى تعده الأجهزة المختصة.
وكان حريقا محدودًا قد نشب فى غرفة بالطابق السادس بمستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال بالمنيرة، تضم مستلزمات طبية محدودة (قطن وشاش).
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