نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب المصريين ينظم ندوة حول "مناهضة العنف ضد المرأة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل ندوة "مناهضة العنف ضد المرأة - الواقع والتحديات"؛ بحزب "المصريين" تحت رعاية الدكتور حسين أبو العطا، رئيس الحزب، واللواء حسام بدر الدين، مساعد رئيس الحزب، والمهندسة مروة الطحاوي، أمين عام المرأة.

وفي بداية الندوة، حرص اللواء حسام بدر الدين، مساعد رئيس الحزب، على توجيه التحية للحضور نيابة عن الدكتور حسين أبو العطا رئيس الحزب، مؤكدًا أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حصول المرأة المصرية على حقوق لا مثيل لها فى التاريخ، الذى ينحاز لها بطبيعته.

وأضاف "بدر الدين"، خلال الندوة، أن الرئيس السيسى يولي اهتمامًا شديدًا بالمرأة المصرية سواء في كلماته، بل وأن نسبة تمثيلها في الحكومة هي الأكير في تاريخ مصر، وأيضًا يأتي أكبر تمثيل نيابي للمرأه بواقع 91 نائبة في مجلس النواب الحالي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا وأبدًا ما يدعم المرأة وتمثيلها في الهيئات السياسية.

وبدورها قالت المهندسة مروة الطحاوي، أمين عام المرأة بحزب "المصريين"، إن قضية العنف ضد المرأة هي قضية عالمية تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم وليس محليًا فقط، مشيرة إلى أن مصر تتخذ خطوات حثيثة من أجل مواجهة المشكلة الخطيرة التي تُهدد أمن وسلامة واستقرار الأسرة المصرية.

وقالت "الطحاوي"، إن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق، موضحة أن الرئيس السيسي هو أول رئيس جمهورية ينصف المرأة المصرية في التاريخ؛ حيث احتلت المرأة في عهده العديد من المناصب والكيانات بمختلف مؤسسات الدولة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام البالغ بملف المرأة بعد تهميشها لسنوات طويلة.

من جانبها وجهت الدكتورة رانيا بديع، أستاذة علم النفس الروحي وخبيرة العلاج بالطاقة الحيوية، التحية والتقدير للرئيس السيسي؛ لما قام بإصداره لعدد من القرارات الهامة الخاصة بتعيين 20 سيدة كعضو مجلس الشيوخ من الـ100 عضو، موضحة أن ما قام به الرئيس السيسي من تعيين 20 سيدة من الـ100، وذلك ضعف النسبة المقررة في الدستور المصري والتي تصل لـ 10% في المجلس، يُحسب له ضمن أجندة الإنجازات التي قام بها، كما أن هذا الأمر ليس مثيرًا للدهشة؛ خاصة وأن الرئيس يقف ويُساند دائمًا المرأة المصرية منذ سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة، لتصبح شريكًا أساسيًا في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضحت "بديع"، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي حققت أعلى مكتسبات سياسية واجتماعية، مشيرة إلى أن معدل تقدم ورقي أي مجتمع يقاس بدرجة تمكين المرأة وحصولها على كافة حقوقها، ومساهمتها في بناء وتنمية المجتمع وهي ما حققته المرأة.

وأشارت الكاتبة سلمى حسب الله، عضو اتحاد الكتاب وصانعة أفلام وثائقية، إلى أنه يجب رفع الوعي المجتمعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، موضحة أنها تمد يد العون للمجلس القومي للمرأة بشأن قانون العنف ضد المرأة، ولضمان نجاح هذا القانون، يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم، من شأنها تحد من مظاهر العنف ضد المرأة.

من جانبها طالبت الدكتورة مروة بركات، بوضع تعريفات واضحة للعنف ضد المرأة من خلال رسائل تصل إلى الرجل البسيط في قرى وكفور ونجوع مصر، داعية الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، بتفعيل مقرات فروع المجلس القومي للمرأة، عن طريق التعاون بين النائبات بالبرلمان ومقررات الفروع فى الــ27 محافظة، من خلال استراتيجية عمل واضحة.

وقالت إن مناهضة العنف ضد المرأة لا يزال مطلبًا تنادي به جميع الفئات المتحضرة بالمجتمع على مر العصور، خاصة مع زيادة أشكاله في الفترة الأخيرة، وضرورة اتخاذ إجراءات لمجابهته.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، مسئول لجنة المرأة بنادي الصيد المصري، إلى أن وحدة معالجة العنف ضد المرأة من شأنها الاستجابة الطبية لتقديم خدمات صحية متكاملة للسيدات المعنفات، وغيرهن من الفئات المستضعفة، وتقليل العنف الموجه للفتيات وسيدات الجامعة، مطالبة بتعميم تشكيل هذه الوحدة على جميع الجامعات المصرية؛ لحماية المرأة ونشر ثقافة احترامها، ومعالجة الآثار السلبية عن العنف ضد المرأة.

ونددت بالعنف ضد المرأة، مؤكدة أنه إذا أردنا عالمًا أفضل فيجب معاملة النساء بكرامة، مؤكدة أن إشراك المرأة في عملية صناعة القرار هو أمر أساسي في جعل الإنسانية أكثر سلامًا واتحادًا، واصفة النساء بأنهم وسطاء سلام.

وعن دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة، قالت جميلة الرفاعي، أستاذ القانون الدولي، أن الإعلام عليه دور في التوعية والتعليم والتوعية الأخلاقية والقانونية، والتوعية بتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، منوهة بأن الإعلام ساهم في التحجيم من ظواهر العنف ضد المرأة.

وأشارت "الرفاعي"، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة فعالة ووسيلة للتعبير والحصول على المعلومات، وأن شبكة الإنترنت قدمت للمرأة توعية بحقوقها وبمنجزاتها، موضحة أن تلك الوسائل أحيانًا ما تقوم بتشويه للحقائق، وهو ما يستلزم من المرأة دائمًا توخي الحذر عن تعرضها لتلك الوسائل.

وأشارت إلى أن أهم مسئولية للإعلام تجاه المرأة هو الالتزام بالموضوعية؛ لأن الإعلام دوره الأساسي تقديم المعلومة وليس تجميل الأشخاص، موضحة أن الدور الثاني لوسائل الإعلام تجاه المرأة، هو التوعية بحقوق الإنسان لأن عدم معرفة الإعلامي بتلك الحقوق قد يؤدي بالمحرر إلى الوقوع في المشاكل الجنائية والأخلاقية فالفتيات اللاتي يقعن ضحية الاغتصاب لا يجب نشر صورهن بما يسبب لهم الفضائح، حيث يلزم الإعلام، حسب قولها، مساندة الضحايا، ضد ظواهر العنف.

وأنهت الندوة الفنانة رغدة دياب بفقرة عازفة، وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم الدكتور حسام درويش عضو المجلس الرئاسي، والمهندس سليم الديب مساعد رئيس الحزب، ومحمد مجدى أمين لجنة الإعلام.