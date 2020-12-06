هالة زايد: استحداث وحدة للأبحاث الإكلينيكية بمستشفيات وزارة الصحة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات حفل تخريج الدفعة الأولى للبرنامج التدريبى على الأبحاث الإكلينيكية CSRT، وبرنامج تدريب المدربين T2T بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وعدد من قيادات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشخصيات العامة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جامعة هارفارد الأمريكية شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور جورج دالى، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد، والدكتور ديفيد روبرتس، عميد كلية الطب بجامعة هارفارد للتعليم الخارجى، والدكتور أجاى سينج، مساعد عميد كلية الطب جامعة هارفارد للدراسات العليا.

وأشارت زايد، إلى أن البرنامج التدريبى يستهدف 1200 من العاملين بالقطاع الصحى خلال العام الواحد، لبرامج الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، حرصًا على أن يحصل الطبيب على أعلى مستوى من التدريب، مشيرة إلى تدريب 60 من طلاب الماجسيتير بمجالات جودة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى اعتماد البرامج التعليمية من الزمالة المصرية، وتحويل البرامج التعليمية إلى محتوى الكترونى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه جارى استحداث وحدة للأبحاث الإكلينيكية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بهدف استدامة البحث الإكلينيكى، كما وجهت الشكر لجميع الفرق الطبية العاملة بجميع مستشفيات مصر على مجهوداتهم وتضحياتهم خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا، مؤكدة دعم القيادة السياسية للفريق الطبى.

وأشارت الوزيرة، إلى التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات والجهات المعنية لإتاحة الفرص التدريبية لمقدمى الخدمة الطبية فى مصر، وذلك من خلال تخريج طلاب مؤهلين فى الجامعات المصرية العريقة، والعمل على إطلاق أكبر منصة للتعليم الطبى فى مصر LMS بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى، ووزارة التربية والتعليم، قائلة: "إن الدافعَ الشخصى والمهنى الذى قادنى طوال تلك الرحلة كان الحلم والإصرار على تحقيق مستقبلٍ أفضل لزملائى وأبنائى من مقدمى الخدمة الطبية فى مصر، فهم يستحقون تدريبًا، أفضل وتعليمًا طبيًا على أحدث المعايير، وتوسيعًا لخبراتهم العلمية والعملية".

ومن جانبها وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لنجاح تلك البرنامج التدريبى والتعاقد مع أفضل الجامعات العالمية للاستثمار فى العنصر البشرى، والذى يساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مؤكدة أن ارتفاع مستوى الخدمات الصحية وتطور المنظومة الصحية فى مصر كان له أثر مباشر على انخفاض مؤشرات الفقر، مشيدة بما أنجزته وزارة الصحة والسكان من مبادرات فى مجال الصحة العامة غير مسبوقة فى مصر، وتشمل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالمجهود الكبير المبذول من قبل وزارة الصحة والسكان وفريق عمل وقيادات الزمالة المصرية للتنسيق وتوفير تلك البرامج التدريبية فى البحث العلمى مع كلية طب جامعة هارفارد، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تفتح مجالات أخرى للتدريب والتأهيل بجانب الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية، لافتًا إلى التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وتعاون عدد من الكوادر الطبية الجامعية مع وزارة الصحة والسكان للعمل فى مستشفيات العزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أهمية الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التواصل مع العالم وتبادل الخبرات العلمية مما يساهم فى تحقيق مستوى عال من التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال الاستثمار فى العنصر البشرى، مؤكدًا أن العقول هى من تبنى الدول، مشيرًا إلى أنه بناء على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى تم تفعيل بنك المعرفة المصرى الذى يشمل محتوى كبير من المعارف للتعليم الجامعى وما قبل الجامعى، مضيفًا أنه تم الإطلاع على 300 مليون بحث من خلال بنك المعرفة والاستفادة منها خلال 4 سنوات، لافتًا إلى إتاحة المحتوى العلمى للبرنامج التدريبى لكلية طب جامعة هارفارد على منصة التعليم الإلكترونية، وذلك فى إطار التعاون المؤسسى بين الحكومات وبما يدعم منظومة التعليم الطبى المهنى.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أهمية توطين الخبرات العلمية والتدريبية فى مصر التى استطاعت أن تعلم أجيال كثيرة فى العديد من التخصصات، حيث إن الأطباء المصريين لديهم الكثير من الاسهامات فى العديد من دول المنطقة ودول العالم، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، على مجهودها لاتمام ذلك التعاون مع كلية طب هارفارد فى تخصصات هامة تساهم فى خدمة المنظومة الصحية فى مصر.

ووجه الشكر أيضًا لجميع الفرق الطبية الذين أثبتوا قدرتهم على مواجهة أى صعاب خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أيضًا أن مصر تشهد ثورة فى الخدمات الصحية والقطاع الطبى التدريبى والتعليمى والتأهيلى للأطباء.