التجارة : فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية والإفريقية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن هناك برنامجا جديدا لدعم وتنمية الصادرات يستهدف صناعات محددة تتسم بزيادة نسبة المكون المحلى، مما سيساهم فى فتح أسواق جديدة لتلك المنتجات بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والإفريقية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الأحد، مع وزيرة التجارة، لإطلاق المبادرة الجديدة "مبادرة السداد الفورى 85% لرد مستحقات الشركات المصدرة.

وأوضحت أن هذا البرنامج يتضمن مساندة خاصة للشحن خصوصا إلى إفريقيا لارتفاع تكلفته، مما يعنى نجاح مبادرة "السداد النقدى والفورى" لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفى، موضحة أن 500 شركة من الكيانات الصغيرة تقدمت للانضمام لهذه المبادرة والحصول على "المساندة الفورية" بما يمكنها من توفير السيولة النقدية اللازمة للتغلب على التحديات.



ومن جانبها، قالت وكيل محافظ البنك المركزى رنا بدوى، إن فريق العمل بالبنك بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، لإنجاح مبادرة سداد متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، بالتنسيق مع وزراتى المالية والتجارة والصناعة، والبنوك المشتركة في المبادرة، وأن استمرار الاجتماعات الدورية عامل مهم لضمان نجاح هذه المبادرة، بما يسهم فى نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأشاد كل من رئيس البنك الأهلى هشام عكاشة، ورئيس بنك مصر محمد الأتربى، ورئيس بنك القاهرة طارق فايد، ورئيس بنك تنمية الصادرات مرفت سلطان، بالمبادرات التي تتبناها الحكومة لمساندة المصدرين وتوفير السيولة النقدية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج، مؤكدين حرص القطاع المصرفى على دعم جهود الدولة فى تحفيز الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

وأكد هانى قسيس، رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، على ضرورة توفر السيولة النقدية لدى المصدرين، بما يعكس أهمية مبادرة السداد النقدى والفورى لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للشركات المصدرة.

ولفت إلى أنه من أوائل الشركات التى صرفت مستحقاتها بنهاية نوفمبر الماضى من بنك مصر، الأمر الذى يجسد التعاون المثمر بين وزارتى المالية والتجارة الصناعة والقطاع المصرفى فى مساندة الصادرات.

من جانبها، وجهت رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون ياسمين خميس، الشكر والتقدير لوزيرى المالية والتجارة والصناعة والقطاع المصرفى وكل من أسهم فى سرعة تنفيذ هذه المبادرة، ما يوفر سيولة نقدية للمصدرين، ويدفعهم لتطوير صناعاتهم للمنافسة بقوة في الأسواق العالمية، مثمنة إدارة الحكومة لأزمة كورونا واتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للنشاط الاقتصادى.

وأشار تامر يونس مدير العلاقات الحكومية بشركة "G&P" إلى أن الشركة تعمل على دعم الصناعة والصادرات من أجل الإسهام فى توفير النقد الأجنبى، وتحقيق التنمية، مشيدا بجهود الحكومة في مساندة القطاع التصديرى خصوصا فى ظل الظروف الاستثنائية التى تفرضها جائحة كورونا.