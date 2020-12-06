إجراء 6 عمليات قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الزقازيق، 6 عمليات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية وتركيب الدعامات اللازمة للمرضى.





وأوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إجمالى إجراء القسطرة القلبية للمرضى حتى الآن بلغ 299 حالة، تشخيصية وعلاجية وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبى لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم.

وقدم مسعود، الشكر للمشرف العام على العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفى، وأستاذ القلب، ورئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالانتهاء من قوائم الانتظار، ورفع الأعباء عن المريض المصرى، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة، واستمرارا لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة.