صور.. صحة الشرقية: تقديم الخدمة لأكثر من 10 آلاف منتفعة ضمن حملة حقك تنظمى 

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" قدمت الخدمة الطبية، اليوم الأحد، خلال اليوم الأول للمرحلة الأولى بالحملة لـ 10 آلاف و465 سيدة، وإجمالى الحاصلات على وسائل 10 آلاف و284 سيدة بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وذلك فى 9 إدارات صحية بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولى وهى "الزقازيق، منيا القمح، مشتول السوق، العاشر من رمضان، القرين، الصالحية الجديدة، القنايات، ديرب نجم، أبو حماد"، وتستمر لمدة 5 أيام من 6-10 ديسمبر الجارى. وأشار مسعود إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، من خلال الفرق الطبية المدربة على أعمال الحملة، بمشاركة 137 طبيبا مدربا، و326 ممرضة، 396 رائدة ومثقفة سكانية، بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، فى 211 عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتقديم خدمة الأخصائى بهما، و13 عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر. وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين فى هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة السيدات.

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