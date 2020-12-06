القاهرة تنهى استعداداتها لجولة الإعادة من انتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالعال، فى بيان نشرته المحافظة، اليوم الأحد، أن المحافظة انتهت من الاستعدادات لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومى غدٍ الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء، لافتًا إلى أنه تم مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوافر طفايات الحريق، وكشاف طوارئ.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية حيث تم توفير عدد كافى من المقاعد بالمدارس تم وضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأشار إلى أنه تم توفير عدد من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير أماكن انتظار لهم وعمل مظلات وتوفير مبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية بمعرفة شركتى كهرباء شمال وجنوب وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى.

ولفت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتم توزيع سيارات الإسعاف بالقرب من المراكز الانتخابية لمواجهة أى طارئ، مشددًا على رؤساء الأحياء برفع جميع السيارات من محيط اللجان بالتنسيق مع المرور وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أى إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.