التوسع فى منظومة الرصد الآلى للمجاري المائية.. مهندسو وزارة الرى يبتكرون جهازا لقياس رطوبة التربة

نجح مهندسو وزارة الموارد المائية والرى في إبتكار جهاز حساس لقياس درجة رطوبة التربة وتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه، باستخدام إمكانيات بسيطة، وذلك من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه.

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم بالفعل توزيع عينات تجريبية علي عدد من المزارعين لاستخدام الجهاز كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بهدف التحكم فى رى المزروعات بكل دقة وتحقيق أقصى استفادة من وحدة المياه.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى هذه التجربة لاحقًا، حيث أنه جارى حاليًا تطوير الجهاز بحيث يتم إرسال البيانات أتوماتيكيًا للمزارع على الهاتف المحمول بما يمكنه من إتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن هذا الجهاز يسمح بتنظيم عملية الرى وتعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه ، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه فى مصر بدرجة عالية من الكفاءة.

قال الدكتور أيمن السيد، رئيس جهاز الرصد والاتصالات بوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة قامت بتصنيع جهاز يدوى لقياس رطوبة التربة الزراعية للمحافظة عليها.

وأضاف "أيمن السيد" ل"دوت الخليج" أن هناك نسبة مثلى يجب أن تصل للنبات، فإذا زادت تغرق الجذور ويحدث عفن وإذا قلت يموت الزرع فلابد من معرفة منسوب الرطوبة فى الأراضى ورغم احساس المزارعين بالأرض إلا أنه لا يصيب دائمًا.

وأشار إلى أن هناك خبير حضر من انجلترا لزيارة الوزارة وأحضر معه جهاز قياس رطوبة التربة حتى نعرف حاجة المحصول للمياه ، فقامت الوزارة بتصنيعه بأيدى مهندسى الوزارة ولم يتدخل فى صناعته أى خبراء أجانب أو أيدى عاملة خارجة عن أبناء الوزارة.

وأكد "رئيس جهاز الرصد والاتصالات" أن الوزير هو من وجه بتصنيع الجهاز، وبه مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة وبالفعل تم تصنيعه وتوزيعه على 30من المزارعين لتجربة لنتائج الجهاز.

ونوه إلى أن الوزارة صنعت حوالى 100جهاز فقط، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الوزارة بتطوير الجهاز وتوصيل المعلومة من الجهاز برسالة على هاتف المزارع ونعمل عليها الآن بدلا من الطريقة اليدوية الحالية .

وتابع: لدينا البنية التحتية "التليمترى" نراقب بها منظومة المياه ونرسلها للمسئولين عن توزيع المياه فى الوزارة للوقوف على نسب المياه فى المجارى المائية عن طريق الهواتف المحمولة.

وأوضح أن الإدارة تبتكر الكثير من الأجهزة والبرمجيات التى تم تصنيعها بأيدى مصريين، منها أجهزة تجميع بيانات المياه وجهاز لرصد الأمطار وجهاز للمياه الجوفية وجهاز للتحكم فى الآبار وسحب المياه منها.

ولفت إلى أن سعر جهاز قياس الرطوبة أقل من 100جنيه وإذا وجد إعجاب من المزارعين وكان تقييمه جيد سيقبل المزارعين على شرائه وسنحتاج للاستعانة بمصنع لتصنيع كمية أكبر من الجهاز.

على جانب أخر وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بالتوسع في تنفيذ منظومة الرصد الآلى "التليمتري" والتي تسمح بتوفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية وبصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية من 254 محطة رصد تنتشر على إمتداد شبكتي الري والصرف، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ (17) محطة رصد جديدة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقامت منظومة الرصد والاتصالات بالوزارة بتنفيذ بعض البرامج بمحافظة الوادي الجديد لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.