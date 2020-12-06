القومى للمرأة يعلن أسماء الفائزين بالجائزة التقديرية للجهود التطوعية فى ظل جائحة كورونا

أعلن المجلس القومى للمراة اليوم أسماء الفائزين بالجائزه التقديرية للجهود التطوعية فى ظل جائحة كورونا" وذلك خلال اجتماع لجنة اختيار الجائزة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة أن جائحة كورونا أثبتت مدى وعى وقدرة الشعب المصرى على مواجهة الأزمات مضيفة ان المبادرات التى قدمت بصمة شخصية تعبر عن إيمان كبير بالدور الذى يقدمه العمل التطوعى فى خدمة المجتمع ومواجهة الأزمات .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان التكريم المقدم لأصحاب المبادرات جائزة بسيطة لمجهود عظيم استطاع أن يؤثر على أرض الواقع ويقدم خدمات كبيرة للمجتمع فى مواجهة جائحة كورونا ، ووجهت خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الغير حكومية و رئيس لجنة اختيار الجائزة و اعضاء اللجنة والأمانة العامة على المجهود الكبير فى نجاح فكرة الجائزة متمنية ان يكون للجائزة مراحل أخرى ليستمر الدعم و التقدير لأصحاب تلك المبادرات التى تخدم المجتمع ، مشيرة أن المجلس مستمر فى تقديم الحملات التوعوية للحد من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

أوضح الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس ومقرر لجنة المنظمات الغير حكومية ورئيس اللجنة اختيار الجائزة أن العالم باثره يعانى من مرحلة صعبة ومريرة من تفشى فيروس كورونا المستجد مما أعطى دور كبير للجهود التطوعية الإنسانية لتوفير كل ما يلزم للمصابين وأسرهم من رعاية صحية ونفسية واجتماعية و غيرها من المساعدات.

مضيفا انه إيمانا من المجلس القومى للمراة بأهمية الدور التطوعى فى خدمة المجتمع أطلق المجلس هذه الجائزة التطوعية تقديرا لتلك الجهود و المبادرات و أصحابها وتشجيعا للآخرين لعمل مثل هذه المبادرات التى تخدم المجتمع .

واعلنت لجنة التحكيم عن اختيار 3 مبادرات من اصل 11 مبادرة بالإضافة الى جائزة الشخصية عامة .

حيث نال الجائزة التقديرية للجهود التطوعية الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة ، والفائزون هم ريمون فرنسيس صادق متى صحفى ، سامية الديب عجيبى بنيامين أخصائي شئون تعليم بجامعة المنيا بالادارة العامة لشئون التعليم، شيماء محمد عبد الرازق خضرالمحاسبة باحدى الشركات وتسلم الفائزين شهادة تقدير ودرع تميز .

تهدف المسابقة إلى تفعيل ثقافة التطوع الفردية او الجماعية ونشرها في المجتمع ، و تقدير الجهود والمبادرات التطوعية خاصة النسائية منها، التى وفرت مستلزمات العلاج ، أو الوقايه ،أو تقديم الرعايه النفسيه والإجتماعيه وغيرها ، ولتشجيع آخرين علي التطوع لتقديم العون والمساعده للمحتاجين الذين عصفت بهم الجائحة.

ضمت لجنة التحكيم الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس رئيسا للجنة الدكتور ماجد عثمان و الدكتورة نجوى خليل عضوا المجلس و الدكتورة صفاء الباز مديرة المركز الإقليمي للتدريب بجامعة عين شمس، الدكتورة عزة كامل عضوة لجنة المنظمات الغير حكومية، فيفيان ثابت رئيسة هيئة كير، كما ضمت اللجنة الفنيه من الامانه العامه كل من صفاء حبيب و منى حمدى و عصام سلطان.

يذكر انه تقدم للجائزة 11 متطوع و جاءت المبادرات التى انطبقت عليها معايير منح الجائزة التقديرية للجهود التطوعية على النحو التالي:

الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة لجنة الصحة قدمت العديد من المساعدات خلال جائحة كورونا منها تقديم برتوكول علاج كورونا و أنابيب الأكسجين و أماكن عزل بمستشفيات العزل للمصابين بالإضافة مساعدات إنسانية أخري منها توفير أكياس الدم للحالات الحرجة بعد العمليات الجراحية .

ريمون فرنسيس صادق متى صحفى صاحب المبادرة رقم 5 حيث أنشأ جروب تحت عنوان " صحفيون في مواجهة كورونا " على موقع التواصل الاجتماعى واتس آب للصحفيين وأسرهم يقدم خلاله استشارات طبية من خلال أطباء متخصصين للمساعدة على مواجهة جائحة كورونا وتقديم كشف للأشخاص الذين يعانون من أعراض كورونا و تحديد العلاج وتوفير مكان فى مستشفيات العزل بالإضافة إلى البحث عن صيدلية تقوم بتوفير الدواء وتوجيه المريض للحصول على الدواء و توفير عروض اقتصادية لشراء كمامات مطابقة للمواصفات وزارة الصحة وبأسعار منخفضة.

سامية الديب عجيبى بنيامين أخصائي شئون تعليم بجامعة المنيا بالادارة العامة لشئون التعليم صاحبة المبادرة رقم 10 والتى أنشئت جروب ضم ابناء قرية صفط اللبن لتوفير وجود اماكن بالمستشفيات الغزل اثناء ذروة جائحة كورونا وتوفير سيارات لنقل المرضى بالإضافة إلى عمل توعية لاهالي القرية عن طريق سيارات بها مكبرات تجوب القرية وطباعة لافتات توعوية للتشجيع على الابلاغ السريع والمساعده في إنقاذ المرضى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و توفير و صرف العلاج اللازم بالبرتوكول المعمول به حاليا في الدوله وتوفير اسطوانات الأكسجين و ادوات التعقيم .

شيماء محمد عبد الرازق خضر المحاسبة باحدى الشركات صاحبة المبادرة رقم 6 قدمت التوعية للأسر العائدين من الخارج بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية وسرعة الإبلاغ عن اى أعراض اشتباه وطريقة العزل المنزلى لمدة 14 يوم بالاضافة إلى الاشتراك فى تعقيم عددا من المساجد و ماكينات الصرف الآلى والمحلات التجاريه في الشوارع ومركز البريد المصري والمدينه الجامعيه وبنك مصر ومخابز العيش المدعم.

وتوزيع الكمامات والوجبات على 150 مصاب و تقديم التوعية للسيدات أثناء عن طريق التواصل المباشر او عن طريق الهاتف حول كيفية استخدام منصه وزارة التربية والتعليم الالكترونيه لتقديم الابحاث للحد من التجمعات.