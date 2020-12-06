أكبر قافلة مساعدات.. القومى للمرأة يهنئ صندوق تحيا مصر على تسجيله رقم قياسى جديد فى جينيس

هنأ المجلس القومي للمرأة صندوق " تحيا مصر" لتسجيله رقم قياسى جديد فى موسوعة جينيس الدولية وحصده لقب أكبر قافلة شاحنات مساعدات على مستوى العالم، وتوصيل الخير لمليون أسرة مستحقة فى مصر.

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذا الانجاز الذي حققته مؤسسة " تحيا مصر " وتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الدوليه ، مشيرة الى ان الجهود المتميزة التى يقوم بها صندوق تحيا مصر التى تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكثيف جهود الصندوق في مجال رعاية الأسر الأولى بالرعاية،

ووجهت الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في توصيل الغذاء والملابس والأغطية لمستحقيها من الاهالي في قرى والنجوع النائية في محافظات مصر المختلفه هو انجاز حقيقي يستحق التقدير والثناء .

وكان صندوق تحيا مصر، قد احتفل مساء الجمعة الماضي ، بنجاحه في تسجيل رقم قياسي جديد هو الثالث بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة محطما الرقم القياسي المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة .