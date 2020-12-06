هنأ المجلس القومي للمرأة صندوق " تحيا مصر" لتسجيله رقم قياسى جديد فى موسوعة جينيس الدولية وحصده لقب أكبر قافلة شاحنات مساعدات على مستوى العالم، وتوصيل الخير لمليون أسرة مستحقة فى مصر.
واعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذا الانجاز الذي حققته مؤسسة " تحيا مصر " وتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الدوليه ، مشيرة الى ان الجهود المتميزة التى يقوم بها صندوق تحيا مصر التى تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكثيف جهود الصندوق في مجال رعاية الأسر الأولى بالرعاية،
ووجهت الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في توصيل الغذاء والملابس والأغطية لمستحقيها من الاهالي في قرى والنجوع النائية في محافظات مصر المختلفه هو انجاز حقيقي يستحق التقدير والثناء .
وكان صندوق تحيا مصر، قد احتفل مساء الجمعة الماضي ، بنجاحه في تسجيل رقم قياسي جديد هو الثالث بموسوعة جينيس للأرقام القياسية وذلك بتنظيمه لأكبر قافلة شاحنات للمساعدات شهدها العالم بنحو 480 شاحنة محطما الرقم القياسي المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكبر قافلة مساعدات.. القومى للمرأة يهنئ صندوق تحيا مصر على تسجيله رقم قياسى جديد فى جينيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.