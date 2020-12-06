عبد المحسن سلامة يتعهد بإنهاء أزمة بدل صحفيي مجلة الإذاعة خلال أيام

قال احمد الحضري نائب رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون ان الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام تعهد منذ قليل بالتدخل لإنهاء أزمة بدل صحفيي الاذاعة والتليفزيون خلال ايام .

واضاف الحضرى أن عبد المحسن سلامة شدد في لقاء جمعه بوفد صحفيي الاذاعة والتليفزيون علي ضرورة فصل بدل الصحفيين عن كافة المؤسسات علي ان يتم صرفه من مقر نقابة الصحفيين لجميع الصحفيين حتي يصل الدعم الذي تقرره الدولة وتحرص عليه لابناء المهنة .

وأوضح عبد المحسن سلامة انه خاطب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من اجل فصل بدل صحفيي الاهرام عن المؤسسة مشيرا الي انه سيطالب بتعميم هذا الإجراء علي كافة المؤسسات .

وكان صحفيون من مجلة الاذاعة قد التقوا الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامه مطالبينه بالتدخل لحل أزمة بدل النقابة والذي لم يحصلوا علي الزيادات المقررة لجميع الصحفيين منذ عدة سنوات

وفي مبادرة محمودة منه قال عبد المحسن سلامه انه سيتواصل مع كافة الأطراف لإنهاء هذه المعاناة بشكل كامل خلال ايام