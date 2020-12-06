نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (16) مسجدًا الجمعة القادمة وذلك في أربع محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (551) مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة ( بإذن الله ) هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف المنيا

1. الإبراهيمي – نزلة موسى القايات – مركز العدوة

2. عزبة يني – الجرنوس – مركز بني مزار

3. القاضي – الدخلة صندفا – بني مزار

4. القواسم – برمشا – مركز العدوة

5. الشيخ سلامة – شارونة- مركز مغاغة

6. دوار شعراوي – الحواصلية – مركز المنيا

مديرية أوقاف أسوان

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

7.

العمدة – بنبان قبلي - دراو

وزارة الأوقاف

8.

النور – وادي العرب – المنشية – كوم أمبو

وزارة الأوقاف

9.

السلام – العدوة – الرديسية – أدفو

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10.

الخلفاء الراشدين – قرية أبو غلاب – إدفو ثان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف شمال سيناء

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

11.

الشوحط – قرية الشوحط – بئر العبد

وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

م

المسجد وعنوانه

التنفيذ

12.

الحسن البصري – الحي الأول شرق النيل

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.

الرحمن – دالاص مركز ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14.

مطاوع – عزبة مطاوع طحا بوش ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15.

الإيمان – عزبة السرايا الزيتون ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16.

عبد الوهاب يونس – عزبة عبد الوهاب يونس ناصر

