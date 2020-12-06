نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة في المقال التالي
مديرية أوقاف المنيا
1. الإبراهيمي – نزلة موسى القايات – مركز العدوة
2. عزبة يني – الجرنوس – مركز بني مزار
3. القاضي – الدخلة صندفا – بني مزار
4. القواسم – برمشا – مركز العدوة
5. الشيخ سلامة – شارونة- مركز مغاغة
6. دوار شعراوي – الحواصلية – مركز المنيا
مديرية أوقاف أسوان
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
7.
العمدة – بنبان قبلي - دراو
وزارة الأوقاف
8.
النور – وادي العرب – المنشية – كوم أمبو
وزارة الأوقاف
9.
السلام – العدوة – الرديسية – أدفو
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10.
الخلفاء الراشدين – قرية أبو غلاب – إدفو ثان
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف شمال سيناء
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
11.
الشوحط – قرية الشوحط – بئر العبد
وزارة الأوقاف
مديرية أوقاف بني سويف
م
المسجد وعنوانه
التنفيذ
12.
الحسن البصري – الحي الأول شرق النيل
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13.
الرحمن – دالاص مركز ناصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
14.
مطاوع – عزبة مطاوع طحا بوش ناصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
15.
الإيمان – عزبة السرايا الزيتون ناصر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16.
عبد الوهاب يونس – عزبة عبد الوهاب يونس ناصر