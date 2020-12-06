نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة العريش تحتفي بأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم بجامعة العريش فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، الذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف.

وكان في استقبال أعضاء مركز الفتوى المشاركين في البرنامج السيد الأستاذ الدكتور سعيد لافي - رئيس جامعة العريش، يرافقه الأستاذ الدكتور عز الدين الحسيني - نائب رئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الشعبية والتنفذية والشبابية والنسائية بالمحافظة.

والقى الدكتور أسامة هاشم الحديدي - المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية كلمةً عبر فيها عن كامل دعم الأزهر الشريف ومؤسساته وعلمائه لأهالي سيناء الحبيبة، وأن الأزهر الشريف يثمن تضحياتهم وصمودهم ضد قوى الظلام وجماعات التطرف والإرهاب، وقال فضيلته: إن الأزهر الشريف يشارك مؤسسات الدولة المصرية جهودها المبذولة لدعم أهالي سيناء الحبيبة.

ثم وجه الحديدي الشكر لرئيس الجامعة والحضور الكريم، ونبَّه على أهمية تماسك الأسرة المصرية، واهتمام الإسلام بها، كونها أحد أركان المجتمع، واللبنة الأساسية لتقدمه ورقيه.

كما القى الشيخ عبد الله سلامة - المشرف على برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية كلمةً تناولت التعريف بالبرنامج، وجهوده في الحفاظ على استقرار الأسرة، وتوعية فئات المجتمع؛ سيما شباب الجامعات، ونشر الوسطية من خلال ندواته ولقاءاته في محافظات مصر وجامعاتها كافة وعُقدت الجلسة الافتتاحية بكلية الآداب، وشهدت إقبالًا كثيفًا، وتفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، ظهر من خلال كمّ الأسئلة التي طرحها الطلاب على علماء الأزهر.

وفي نهاية اللقاء عُقدت مسابقة ثقافية نظمتها لجنة البرنامج، أعقبها توزيع عدد من الجوائز العينية على الفائزين.

