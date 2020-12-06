أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021|رابط وموعد إعلان النتائج

الدمام - رهف القحطاني - أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021رابط وموعد إعلان النتائج، كثير من المتقدمين بأوراقهم في كلية الشرطة وقد اجتازوا بالفعل كافة الاختبارات، ينتظرون النتائج ، لكى يطمئنون على مشوار حياتهم بالكامل، وقامت أكاديمية الشرطة بعمل رابط إلكتروني لكى يتم معرفة النتيجة من خلاله، ومعرفة أسماء المقبولين عليها، وسيتم إدخال الطالب الرقم القومى الخاص به لمعرفة نتيجته، وسيتم الدخول علية عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021

تم التأكيد وزارة الداخلية أن هذه النتيجة يمكن أن يتم الإستعلام عنها بشكل إلكترونياً، وهذا لمصلحة الطالب لتجنب أى مخاطر أثناء التجمعات فى ظروف إنتشار فيروس كورونا.

وقد فعلت أكاديمية الشرطة الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني الخاص بظهور النتيجة، ولمعرفة النتائج لجميع الطلاب بشكل إلكتروني، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الرابط الخاص بموقع الأكاديمية.

ثم بعد ذلك تسجيل رقم القومي.

وبعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة وهي تكون من الملف الخاص بالطالب.

وبعدها سوف يتم ظهور أسماء الطلاب الناجحين وايضا المقبولين على الفور بعد تحميلها على الموقع الرسمي للكلية.

شروط القبول داخل أكاديمية الشرطة