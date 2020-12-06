لمواجهة كورونا.. الفيوم تخفض عدد العاملين بالمصالح الحكومية لحين إشعار آخر

أوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لـ محافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين، النصف الأول من الشهر، وحضور الـ 50% الأخرى النصف الثانى من الشهر، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتاً أنه يستثنى من القرار مديريتى الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحى.
كما تضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقاً لما تقضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت المتحدث أن قرار المحافظ يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار كورونا.
وشدد محافظ الفيوم على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظاً على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الأعداد وفقاً لما تقضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
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