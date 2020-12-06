لمواجهة كورونا.. الفيوم تخفض عدد العاملين بالمصالح الحكومية لحين إشعار آخر

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قرارًا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين.





أوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لـ محافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين، النصف الأول من الشهر، وحضور الـ 50% الأخرى النصف الثانى من الشهر، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتاً أنه يستثنى من القرار مديريتى الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحى.

كما تضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقاً لما تقضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت المتحدث أن قرار المحافظ يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار كورونا.

وشدد محافظ الفيوم على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظاً على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الأعداد وفقاً لما تقضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.