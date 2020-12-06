صور|الأكاديمية الوطنية تبدأ تدريب الدفعة الثانية من أعضاء التدريس بالجامعات

جدة - نرمين السيد - بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، تدريب الدفعة الثانية من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات المصرية، الملتحقين بالبرنامج التدريبى للمبعوثين بالبعثات الخارجية من التعليم العالى.





وبلغ عدد المتدربين بالدفعة الثانية، 54 متدربا، تم تقسيمهم على مجموعتين، ويُستهدف تدريب 628 على دفعات مختلفة، ويُقدم البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

البرنامج التدريبى يُقدم بمقر الأكاديمية الوطنية لمدة 7 أيام تدريب مكثف، بدأ اليوم بجلسة تعريفية عن الأكاديمية الوطنية، بداية من قرار تأسيسها والبرامج التى تقدمها.

ويعتمد البرنامج على عدة محاور هامة، منها المهارات الشخصية مثل العرض والتقديم والذكاء العاطفى والاتصال وتسويق الذات وإدارة الضغوط والعلاقات الدولية والبروتوكولات والإتيكيت، وكذلك ربط استراتيجية مصر 2030 بالخطة القومية، وسيقوم بمحاضرتهم أحد سفراء منتدى شباب العالم، لمعرفة كيفية التسويق للمنتدى أثناء تواجدهم بالخارج بعد التحاقهم بالبعثات الخارجية المختلفة، ويتم تقديم محاور أخرى من خلال الإدارة المركزية للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى كالإجراءات المالية والإجراءات العلمية وما يخص المقابلات مع المكاتب المصرية للثقافة والتعليم، وأيضًا كيفية البحث عن الشراكات وتمويل الأبحاث، وتم تخريج الدفعة الأولى منهم والتى كان قوامها 28 متدربا فى 17 نوفمبر الماضى.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.