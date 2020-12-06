

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبلة فى 4 محافظات، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 (551) مسجدًا حتى الآن.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، لافتة إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة ( بإذن الله ) هي على النحو التالى:

مديرية أوقاف المنيا

1. الإبراهيمي – نزلة موسى القايات – مركز العدوة

2. عزبة يني – الجرنوس – مركز بني مزار

3.القاضي – الدخلة صندفا – بني مزار

4.القواسم – برمشا – مركز العدوة

5. الشيخ سلامة – شارونة- مركز مغاغة

6. دوار شعراوي – الحواصلية – مركز المنيا

مديرية أوقاف أسوان

7. العمدة – بنبان قبلي - دراو

8. النور – وادي العرب – المنشية – كوم أمبو

9. السلام – العدوة – الرديسية – أدفو

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

10. الخلفاء الراشدين – قرية أبو غلاب – إدفو ثان

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف شمال سيناء

11.الشوحط – قرية الشوحط – بئر العبد

مديرية أوقاف بني سويف

12. الحسن البصري – الحي الأول شرق النيل

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

13.الرحمن – دالاص مركز ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

14. مطاوع – عزبة مطاوع طحا بوش ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

15. الإيمان – عزبة السرايا الزيتون ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

16. عبد الوهاب يونس – عزبة عبد الوهاب يونس ناصر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن افتتاح 16 مسجدا الجمعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.