«الإعلاميين»: منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

أصدر الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، القرار رقم 21 لسنه 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقه علي قناه المحور على أي وسيلة إعلامية وعن مزاولة أي نشاط إعلاني لحين تقنين أوضاعه مع نقابه الإعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

جاء قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي لاختراقة قانون النقابه وعدم تنفيذه القانون 93 لسنه 2016. كما أصدر نقيب الاعلاميين القرار رقم 22 لسنة 2020، الذي ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدم برامج بقناه النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابه بتاريخ 5/12/2020، واطلع على تقرير المرصد الإعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها على شاشة قناة النهار، التي ارتكبت فيها مخالفات واضحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.