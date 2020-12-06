الإعلاميين : منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال علي أي وسيلة إعلامية

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقه علي قناه المحور على اي وسيلة اعلامية وعن مزاولة أي نشاط اعلاني لحين تقنين أوضاعه مع نقابة الإعلاميين وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة. جاء قرار منع أسامه كمال من الظهور الإعلامي لإختراقه قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنة 2016 . كما أصدر نقيب الإعلاميين القرار رقم 22 لسنة 2020 والذي ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدم برامج بقناة النهار لحين انتهاء التحقيق معها بالنقابة لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني . جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 5/12/2020 واطلع على تقرير المرصد الإعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها على شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

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