تبادل علمي مشترك بين مصر والعراق

التقى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي ، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، اليوم .
وقدَّم السفير الدليمي في بداية اللقاء التهنئة للدكتور ، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، رئيسًا لمجمع اللغة العربية.
وقدَّم الدكتور فضل خلال اللقاء، ملخصًا عن عمل المجمع ودوره في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها.
وبحث الجانبان بعدها سبل تعزيز الروابط الثقافية ومدّ جسور التعاون والتبادل العلمي المشترك.
والشهر الماضي، اتفق وزيرا التعليم العالي للبلدين، على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين والاعتراف المتبادل بالشهادات والجامعات بينهما
وناقشوا أهمية تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين البلدين واستعرضا آليات التفاهم والتنسيق التي منها زيادة عدد الجامعات المصرية الحكومية المعترف بها ضمن دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة فضلا عن دارسة ومناقشة المنح الدراسية المصرية للطلبة العراقيين وزيادتها من خمسين إلى مئة منحة.
وأكد وزير التعليم العالي العراقي نبيل كاظم أهمية بلورة واستكمال مشروع الملحقية الثقافية العراقية في القاهرة وتذليل الاجراءات المتعلقة بالتأشيرة الممنوحة للطلاب العراقيين.
واعرب الجانبان عن تأييدهما الإشراف المشترك بين الجامعات العراقية ونظيراتها المصرية وتوفير مناخات البحث العلمي المتبادل بين الأساتذة المصريين والعراقيين، وتفعيل الشراكة في المراكز البحثية بين البلدين.
وناقش الطرفان مقترحا يتضمن إنشاء الجامعة العراقية المصرية على وفق اليات تحقق مساحة التعاون الاكاديمي والعلمي بين بغداد والقاهرة.
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