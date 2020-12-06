تبادل علمي مشترك بين مصر والعراق

التقى السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي ، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، اليوم .

وقدَّم السفير الدليمي في بداية اللقاء التهنئة للدكتور ، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، رئيسًا لمجمع اللغة العربية.

وقدَّم الدكتور فضل خلال اللقاء، ملخصًا عن عمل المجمع ودوره في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها.

وبحث الجانبان بعدها سبل تعزيز الروابط الثقافية ومدّ جسور التعاون والتبادل العلمي المشترك.