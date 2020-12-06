محافظ بورسعيد يوجه بوضع خطة زمنية لبدء تشغيل ميناء بورسعيد البرى

وتابع الغضبان، خلال اجتماعه اليوم الأحد، الاستعدادات النهائية لتشغيل ميناء بورسعيد البرى المقرر افتتاحه خلال الشهر الجارى، مؤكدا أن هذا المشروع الخدمى التنموى سيحدث نقلة نوعية فى الشكل الحضارى لحى الضواحى لأنه سيصبح امتدادا لمحور 30 يونيه، وواجهة المحافظة أمام زائريها، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، ويحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى.
وأوضح أن الميناء البرى الجديد يهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين وتم تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد، وسيوفر أعلى درجة من الأمن والآمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.
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